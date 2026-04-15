अतीक-अशरफ की हत्या: प्रयागराज में आज ही के दिन हुई थी, दोनों की पत्नी फरार, दो बेटे जेल में

3 years since the murder of Atiq-Ashraf: प्रयागराज में अतीक की हत्या आज ही के दिन 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। हत्यारोपियों में तीन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था जो अभी भी आगरा और चित्रकूट की जेल में बंद हैं। इधर अतीक अहमद और अशरफ की फरार पत्नियों को खोजने के लिए एक स्पेशल टीम लगाई गई है, लेकिन वे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अतीक अहमद के एक पुत्र असद का एनकाउंटर हो चुका है।‌ जबकि दो पुत्र जेल में बंद हैं। दो नाबालिग बेटे बुआ के संरक्षण में हैं, जिनकी 3000 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त कर ली गई है। जिसमें ज्यादातर संपत्तियां नौकर और बैंक के अन्य सदस्यों के नाम खरीदी गई थीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया है।