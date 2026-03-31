धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे प्रयागराज, 21 अप्रैल से अरैल में होगा कथा का भव्य आयोजन

इस यात्रा में रामानंद सागर की रामायण के कलाकार अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी शामिल होंगे।कथा के दौरान देश के कई प्रसिद्ध संत और कलाकार भी शामिल होंगे, जैसे स्वामी कैलाशानंद, स्वामी अवधेशानंद गिरि जी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और देवकी नंदन ठाकुर। इसके अलावा सांसद और कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ और भजन गायक कन्हैया मित्तल भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यह आयोजन भक्ति और आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।