यूपी में मौसम विभाग का नया अलर्ट, 1 अप्रैल को बारिश, तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी

किसानों को सलाह दी गई है कि वे खुले में न निकलें, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे अधिक असर पूर्वी भारत में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ज्योतिबफुले नगर, बदायूं, बिजनौर, संभल, अलीगढ़, एटा, मथुरा, बुलंदशहर, मैनपुरी, कानपुर और लखनऊ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, दिल्ली में 1 अप्रैल को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें तेज हवा 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।





