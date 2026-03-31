हाथ और दांत तोड़े, फिर किया रेप…अब मासूम के कातिल को सजा-ए-मौत

मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषी मुकेश पटेल को फांसी सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही बच्ची के परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि न्याय मिलने की राहत के थे। परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, जो आज सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दुर्गा पूजा पंडाल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला और अगले दिन धान के खेत के पास उसका शव मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुकेश पटेल बच्ची को साइकिल पर ले जाते हुए दिखा था, जो जांच में अहम कड़ी बना। कोर्ट के फैसले के बाद परिवार ने संतोष जताया और कहा कि आज बेटी को इंसाफ मिल गया।