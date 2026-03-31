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हाथ और दांत तोड़े, फिर किया रेप…अब मासूम के कातिल को सजा-ए-मौत

आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस की मजबूत विवेचना और सटीक पैरवी ने आखिरकार इंसाफ दिला दिया। कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड सुनाया है।

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प्रयागराज

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Aman Pandey

Mar 31, 2026

दोषी मुकेश पटेल

तीन अक्तूबर 2024 को सोरांव के शिवगढ़ चौराहे के पास लगे दुर्गा पूजा पंडाल में गई आठ वर्षीय बच्ची घर लौटते समय लापता हो गई थी। 4 अक्तूबर को गांव के मुन्ना पहलवान के धान के खेत में उसक नग्न शव मिला। उसके दोनों हाथ और सारे दांत टूटे थे। मुंह से खून और झाग बाहर आ रहा था। निजी अंग पर चोट के निशान थे।

पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई

मामले में पीड़िता की मां ने तहरीर दी। मुकेश पटेल पर आरोप लगाया कि उसने बच्ची के साथ बलात्कार कर क्रूरता से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 65 से अधिक लोगों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि अभियुक्त मुकेश बच्ची को साइकिल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

दरिंदे तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने 16 अक्तूबर की रात जूड़ापुर दादू गांव के पास हाईवे किनारे मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद 10 दिसंबर 2024 को चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की थी। 21 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए। 26 मार्च 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया और 30 मार्च 2026 को फांसी की सजा सुनाई।

फैसले के बाद छलके आंसू , अब मिला इंसाफ

मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषी मुकेश पटेल को फांसी सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही बच्ची के परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि न्याय मिलने की राहत के थे। परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, जो आज सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दुर्गा पूजा पंडाल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला और अगले दिन धान के खेत के पास उसका शव मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुकेश पटेल बच्ची को साइकिल पर ले जाते हुए दिखा था, जो जांच में अहम कड़ी बना। कोर्ट के फैसले के बाद परिवार ने संतोष जताया और कहा कि आज बेटी को इंसाफ मिल गया।

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Updated on:

31 Mar 2026 11:42 am

Published on:

31 Mar 2026 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / हाथ और दांत तोड़े, फिर किया रेप…अब मासूम के कातिल को सजा-ए-मौत

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