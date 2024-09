नकली नोट छापने और आतंक का तालीम देने वाले मदरसे पर चलेगा योगी का बुलडोजर

Madrasa will be demolished by bulldozer: यूपी के प्रयागराज में नकली नोट छापने और आतंक की तालीम देने वाले मदरसे पर बुलडोजर एक्शन होगा। प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए, मदरसा की 3 मंजिला इमारत बनाई गई है। अब तक 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण भी मिले हैं। प्राधिकरण ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, जवाब मिलने के बाद अवैध निर्माणों को ढहाया जाएगा।

प्रयागराज•Sep 05, 2024 / 07:30 am• Krishna Rai

Madrasa will be demolished by bulldozer: प्रयागराज के मदरसे में 27 अगस्त को फेक करेंसी छापते हुए मौलवी समेत 4 की गिरफ्तारी के बाद IB ने मामले की जांच शुरू की। मौलवी के कमरे से ऐसे दस्तावेज मिले। जिससे ये साबित हो रहा था कि वह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेनवाश करता था। जांच एजेंसियों के इनपुट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी एक्टिव हुआ। यह मदरसा शहर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल अतरसुइया में है। एरिया करीब 1.5 बीघा है। जब प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची। इससे 30 मिनट पहले प्रयागराज पुलिस परिसर को सील करा चुकी थी। प्राधिकरण ने भी अवैध निर्माण का बैनर लगा दिया। प्राधिकरण ने नोटिस में लिखा कि मदरसा का नक्शा पास नहीं है। निर्माण से पहले की अनुमति में खानापूर्ति की गई। दस्तावेज में मदरसा का 2700 स्क्वायर फीट वर्ग गज का निर्माण अवैध मिला है।

विशेष कार्याधिकारी संजीव उपाध्याय के मुताबिक, मदरसा कमेटी को अब बताना होगा कि निर्माण कैसे और कब-कब कराया गया। कमेटी पदाधिकारियों से जवाब मिलने के बाद परिसर की पैमाइश करवाई जाएगी। इतना तो तय है कि मदरसा की अवैध 3 मंजिला इमारत को ढहाने की कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक, मदरसा कमेटी ने PDA अधिकारियों से कुछ समय मांगा है, ताकि नोटिस का जवाब दिया जा सके। 100 करोड़ की कीमत का है मदरसा

Madrasa will be demolished by bulldozer: 100 करोड़ कीमत की आंकी गई मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद-ए-आजम डॉक्टर पांडेय चौराहा के करीब है। रोड से बिल्कुल करीब यह मदरसा शहर के पॉश इलाके में है। कीमत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मदरसे से सटा 100 वर्गगज का मकान 1 करोड़ कीमत का है। ऐसे में मदरसे की कीमत करीब 100 करोड़ की है। यहां का पता 140 मदरसा कंपाउंड अतरसुइया है, जिसकी दूरी थाने से दूरी सिर्फ 1 किमी है। Madrasa will be demolished by bulldozer: किले जैसी हैं मदरसे की दीवारें

यह मदरसा 80 सालों से चलाया जा रहा है। इसके मुख्य गेट से लगी हुई तीन तरफ की दीवारें काफी ऊंची और मोटी हैं, जैसे किले की दीवार होती हैं। डेढ़ बीघा जमीन पर बने मदरसे में 100 से अधिक बच्चों के रहने, खाने, सोने के इंतजाम वाले हॉस्टल हैं। परिसर में 40 कमरे हैं। इसमें 2 बड़े हॉल, 20 बाथरूम, पार्किंग, वजूखाना, नमाज अदा करने की जगह, मेस, एंट्री और एग्जिट के 4 गेट बने हैं। प्रिंसिपल ऑफिस और आवास बने हैं।