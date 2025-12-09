Prayagraj: 76 साल बाद माघ मेले का अदभुत संयोग, स्नान से मिलेगा विशेष पुण्य

Magh mela: संगम की पावन रेती पर बिछ चुके तंबुओं के विशाल नगर में इस बार माघ मेला एक अनोखे और दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग का साक्षी बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन लोगों को महाकुंभ 2025 में शामिल होने का अवसर नहीं मिला था, वे इस बार आगामी माघ मेले में आकर उसी पुण्यफल के भागी बन सकते हैं। बताया गया कि 75 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, जो माघ मेले को ‘मिनी कुंभ’ का रूप देने वाला है।