घर के बाहर सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या, गला दबाकर लूटे गहने, घर के अंदर थी नातिन

सूचना मिलते ही दिघिया चौकी प्रभारी विक्की गुप्ता और दरोगा अबू तालिब जैदी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुलिस अभी यह साफ नहीं कर पाई है कि हत्या क्यों की गई। क्या यह लूट का मामला था या कोई पुरानी दुश्मनी के कारण हत्या हुई? हत्यारा या हत्यारे कौन थे, यह भी अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की तलाश की जा रही है।