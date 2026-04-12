घर के बाहर सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या, गला दबाकर लूटे गहने, घर के अंदर थी नातिन

62 साल की महिला की हत्या से गांव में दहशत
Prayagraj Crime News: प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात गांव की एक 62 वर्षीय वृद्धा कस्तूरा देवी की घर के बाहर सोते समय किसी अज्ञात बदमाश ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे ने महिला के गहने भी चुरा लिए और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजन और ग्रामीण सदमे में हैं। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
कस्तूरा देवी बरहाकला ग्राम पंचायत के अंतर्गत बबुरा गांव में रहती थीं। उनके पति उमा शंकर बिंद रेलवे में कर्मी थे। वे पांच साल पहले नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। लेकिन दस महीने पहले बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद कस्तूरा देवी अकेली नहीं थीं। उनके सिर्फ दो शादीशुदा बेटियां हैं, उषा और रेनू। दोनों बेटियां अपने ससुराल में रहती हैं। महिला पिछले कुछ महीनों से अपनी 16 वर्षीय नातिन राधा के साथ घर में रह रही थीं।
शनिवार देर रात की बात है। कस्तूरा देवी घर के बाहर चारपाई पर सो रही थीं। उनकी नातिन राधा घर के अंदर सो रही थी। मध्य रात्रि में किसी ने महिला का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्यारे ने महिला के पहने हुए गहने भी उतारकर ले लिए। सुबह जब लोग उठे तो इस भयानक घटना का पता चला। ग्रामीणों ने देखा कि कस्तूरा देवी का शव बाहर पड़ा है। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग रोने-चिल्लाने लगे।
सूचना मिलते ही दिघिया चौकी प्रभारी विक्की गुप्ता और दरोगा अबू तालिब जैदी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुलिस अभी यह साफ नहीं कर पाई है कि हत्या क्यों की गई। क्या यह लूट का मामला था या कोई पुरानी दुश्मनी के कारण हत्या हुई? हत्यारा या हत्यारे कौन थे, यह भी अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की तलाश की जा रही है।
इस घटना से पूरा परिवार टूट गया है। दोनों बेटियां अपनी मां की मौत से बेहद सदमे में हैं। नातिन राधा भी डरी हुई है। गांव वाले कह रहे हैं कि रात में सुरक्षा की कमी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा। जांच के सभी पहलुओं पर काम चल रहा है। यह घटना गांव में भय का माहौल पैदा कर गई है।
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