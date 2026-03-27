प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, 4 बच्चे डूबे, 2 की हुई मौत, दोस्तों को बचाने में गई जान

प्रयागराज के मांडा इलाके में गंगा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां 9 लड़के एक साथ स्नान करने गए थे, तभी उनमें से दो बच्चे डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए बाकी दोस्त भी आगे बढ़े, लेकिन गहरे पानी में चार बच्चे डूब गए। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई है। गोताखोरों ने कुनाल और दीपक के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी दो बच्चों की तलाश जारी है।