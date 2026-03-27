सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस के बीच ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल और शेड्यूल

Summer Special Train between Subedarganj and Bandra Terminus: उत्तर मध्य रेलवे ने सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस के बीच ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष रेलगाड़ी सप्ताह में एक दिन आवागमन करेगी, यह गाड़ी सूबेदारगंज से सुबह 5:20 पर खुलेगी, जो फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह, फतेहपुर सिकरी, रूपबास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, वापी, बोरीवली होते हुए बांद्रा टर्मिनस सुबह 9:30 पर पहुंचेगी।