Prayagraj Murder: पत्नी, पति पर अलग रहने के लिए बना रही थी दबाव, पति से की मारपीट

Husband kills wife with electric iron in Prayagraj: प्रयागराज में पति ने पत्नी की इलेक्ट्रिक आयरन से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया और तब तक वहीं बैठ रहा जब तक की पत्नी की मौत नहीं हो गई। इलेक्ट्रिक आयरन का हमला इतना जबरदस्त था कि पत्नी मौके पर ही गिर पड़ी। बताया जाता है कि करीब 5 घंटे तक महिला तड़पती रही। महिला की मौत होने के बाद पति ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को पत्नी के पास से ही गिरफ्तार किया। ‌पुलिस की पूछताछ में पत्नी बताया कि उसने लव मैरिज किया था। ‌पत्नी उसे पर मां-बहन को छोड़ने का दबाव बना रही थी। मामला झूसी थाना क्षेत्र का है।