कहीं केस फर्जी तो नहीं? शंकराचार्य केस पर कोर्ट सख्त, अलग-अलग तारीखों पर उठे सवाल

कोर्ट ने सबसे अहम सवाल यह उठाया कि किसी बच्चे के साथ कोई बुरी घटना हो तो वह सबसे पहले अपने मां-बाप या परिवार को बताता है। लेकिन यहां बटुक आशुतोष महाराज को पहले से नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को घटना बताई। आशुतोष महाराज ने दावा किया कि बच्चे उनके पास भागकर आए। कोर्ट ने कहा कि यह बात मानवीय स्वभाव के खिलाफ है। पीड़ित बच्चा अजनबी व्यक्ति को पहले दर्द नहीं बताता। ऐसे में पूरे केस और FIR को सावधानी से जांचना जरूरी है। कोर्ट ने संकेत दिया कि कहीं यह झूठा केस तो नहीं है।