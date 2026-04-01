ट्रेन से कटकर 4 की मौत, बोगी से उतरकर लाइन पर खड़े थे; दो ट्रेनों की चपेट में आकर हुई मौत

सूचना मिलते ही करछना थाने की पुलिस, एसीपी सुनील कुमार सिंह, जीआरपी और रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान करने और परिजनों को सूचित करने का प्रयास कर रही है। यह हादसा रेलवे ट्रैक पर लापरवाही और छोटी-छोटी गलतियों की भारी कीमत का एक और उदाहरण है।