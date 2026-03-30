सफलता की मिसाल बने पुरुषोत्तम, अवंतिका और राहुल, UPPSC में मचाया धमाल

भदोही जिले के रहने वाले राहुल यादव का चयन असिस्टेंट कमिश्नर पद पर हुआ है। राहुल बताते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्हें वहां का माहौल और मेधावी छात्रों का साथ बहुत प्रेरित करता था। वे डायमंड जुबली छात्रावास में रहते थे, जहां कई छात्र यूपीएससी और यूपीपीसीएस में चयनित हो चुके थे।



राहुल कहते हैं कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की। जब परिणाम आया तो वे सूची में अपना नाम ढूंढते रहे और जैसे ही अपना रोल नंबर देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन तीनों की सफलता यह दिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।