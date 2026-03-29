उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: धनबाद होते हुए कानपुर सेंट्रल से कोलकाता के बीच विशेष रेलगाड़ी

Special train between Kanpur and Kolkata: उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर से कोलकाता के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन कानपुर और कोलकाता के बीच चलेगी। 04153 और 04154 नंबर से चलने वाली यह ट्रेन कानपुर से प्रत्येक गुरुवार को खुलेगी। जबकि कोलकाता से प्रत्येक शुक्रवार को यह ट्रेन चलेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के पांच डिब्बे, स्लीपर क्लास के 9 डिब्बे, एयर कंडीशन तृतीय श्रेणी के दो डिब्बे, एयर कंडीशन द्वितीय श्रेणी का एक डिब्बा होगा। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल से 25 जून तक कानपुर से कोलकाता के लिए यह ट्रेन जाएगी। जबकि कोलकाता से 3 अप्रैल से 26 जून के बीच यह ट्रेन चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए 139 या रेल मदद मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। विशेष साप्ताहिक ट्रेन का टाइम टेबल इस प्रकार है: