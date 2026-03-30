प्रयागराज को मिली बड़ी सौगात, जल्द बनेगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, केंद्र ने जारी किए 6.50 करोड़ रुपये

नगर निगम ने करीब 10 महीने पहले बॉन्ड जारी किया था। नियम के अनुसार, केंद्र सरकार बॉन्ड की कुल राशि का 13% प्रोत्साहन देती है। इसी के तहत यह राशि प्रयागराज नगर निगम को मिली है। नैनी में बनने वाला यह अस्पताल करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। इसमें से 50 करोड़ रुपये बॉन्ड से मिले हैं, जबकि अब 6.50 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं। यह अस्पताल पीपीपी मॉडल (सरकार और निजी कंपनी की साझेदारी) पर बनाया जाएगा और इसमें करीब 100 बेड होंगे।