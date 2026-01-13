प्रयागराज में हुआ दर्दनाक हादसा, कुत्ते के हमले के बाद महिला कर्मी की मौत

इसी दौरान पीछे से आ रहा सेना का ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया, जिस कारण आस्था की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि आसपास मौजूद लोग भौंचक्के रह गए। थोड़ी ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने घटना को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने सेना के ट्रक को कब्जे में लेकर संबंधित सैन्यकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हादसे के बाद सेना के अधिकारी और जवान भी थाने पहुंच गए।