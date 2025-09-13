रेलवे स्टेशनों पर चाय, पानी और स्नेक्स में यात्रियों से ले रहे थे ज्यादा पैसे, वेंडरो पर की गई कार्रवाई

Railway news: यात्रियों ने शिकायत की थी कि प्लेटफार्म पर पानी, चाय और स्नैक्स जैसी चीजें निर्धारित कीमत से दोगुने दाम पर बेची जा रही थीं। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर रेल मदद ऐप, हेल्पलाइन 139 और सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शिकायत दर्ज कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रयागराज जंक्शन पर श्रीकृष्ण कैटरिंग (प्लेटफार्म 9-10), शिव शक्ति फूड्स (प्लेटफार्म 1), महाकाल कैटर्स (प्लेटफार्म 4-5), मानिकपुर में हेमंत कुमार शुक्ला (प्लेटफार्म 2-3), अलीगढ़ में खुर्शीद अहमद और टूंडला में एएच व्हीलर पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया।