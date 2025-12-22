माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज की रिंग रेल बचाएगी समय और पैसा, इन चार रास्तों पर एक जनवरी से मिलेगी बड़ी सुविधा

Railway News: संगम नगरी में लगने जा रहे माघ मेले के मद्देनजर रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा दी है। 1 जनवरी 2026 से प्रयागराज के तीन प्रमुख स्टेशन जैसे झूंसी, प्रयाग और प्रयागराज जंक्शन से चार अलग-अलग रूटों पर रिंग रेल का संचालन शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेनें एक निर्धारित चक्र को पूरा कर वापस अपने शुरुआती स्टेशन पर लौटेंगी। इससे करीब 500 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले श्रद्धालु एक ही दिन में संगम स्नान कर सुरक्षित वापस घर लौट सकेंगे।