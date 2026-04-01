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स्कूल जाने निकली छात्रा इटारसी पहुंची, दूसरी किशोरी का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं

प्रयागराज के धूमनगंज और शिवकुटी थाना क्षेत्रों से दो किशोरियों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबरों ने परिजनों को चिंता में डाल दिया है। धूमनगंज की एक 13 वर्षीय छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली और रहस्यमयी ढंग से इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहीं, शिवकुटी इलाके की एक 15 वर्षीय किशोरी [&hellip;]

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प्रयागराज

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Aman Pandey

Apr 10, 2026

Pune School Girl rape Case

प्रयागराज के धूमनगंज और शिवकुटी थाना क्षेत्रों से दो किशोरियों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबरों ने परिजनों को चिंता में डाल दिया है। धूमनगंज की एक 13 वर्षीय छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली और रहस्यमयी ढंग से इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहीं, शिवकुटी इलाके की एक 15 वर्षीय किशोरी का चार दिन बीत जाने के बाद भी कोई अता-पता नहीं चला है।

धूमनगंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा 8 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। जब वह शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया। स्कूल प्रशासन से मिली जानकारी ने परिवार के होश उड़ा दिए। स्कूल से पता चला कि छात्रा उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। घर पर ही मोबाइल छूट जाने के कारण परिजनों का उससे संपर्क नहीं हो सका।

अगले दिन 9 अप्रैल की सुबह परिवार को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर छात्रा ने बताया कि वह इस समय मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर है। उसने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि ट्रेन मिलते ही वह घर लौट आएगी, लेकिन इसके तुरंत बाद फोन बंद हो गया। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने तुरंत धूमनगंज पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के अनुसार, कुछ संदिग्ध नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है और छात्रा की तलाश के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

6 अप्रैल से लापता किशोरी

लापता होने का दूसरा मामला शिवकुटी थाना क्षेत्र का है, जहां 6 अप्रैल की दोपहर करीब 3 बजे एक 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में आशंका जताई है कि किशोरी किसी के बहकावे में आकर घर से गई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों और किशोरी के करीबियों से पूछताछ कर रही है ताकि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके।

पुलिस की कार्रवाई और छानबीन

इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल और सर्विलांस टीमें सक्रिय हैं। धूमनगंज पुलिस जहां इटारसी स्टेशन के आसपास के मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है, वहीं शिवकुटी पुलिस स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि किशोरियों की बरामदगी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वे किन परिस्थितियों में घर से निकली थीं।

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Updated on:

10 Apr 2026 07:11 pm

Published on:

10 Apr 2026 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / स्कूल जाने निकली छात्रा इटारसी पहुंची, दूसरी किशोरी का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं

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