स्कूल जाने निकली छात्रा इटारसी पहुंची, दूसरी किशोरी का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं

अगले दिन 9 अप्रैल की सुबह परिवार को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर छात्रा ने बताया कि वह इस समय मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर है। उसने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि ट्रेन मिलते ही वह घर लौट आएगी, लेकिन इसके तुरंत बाद फोन बंद हो गया। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने तुरंत धूमनगंज पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के अनुसार, कुछ संदिग्ध नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है और छात्रा की तलाश के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।