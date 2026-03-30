कौन हैं अनन्या त्रिवेदी जिन्होंने पहले प्रयास में हासिल किया दूसरा स्थान, बताया सफलता का मंत्र

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। कुल 932 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अनन्या त्रिवेदी ने अपने पहले ही प्रयास में यह बड़ी सफलता हासिल की। यह उनका पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था, फिर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया।
अनन्या की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मां को दिया है। उनका कहना है कि उनकी मां ने हर समय उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल क्लास परिवारों में माता-पिता अपने बच्चों की खुशियों और जरूरतों के लिए बहुत त्याग करते हैं। इसके अलावा उनके मामा ने भी पढ़ाई में काफी मदद की।
अनन्या के अनुसार, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सेल्फ स्टडी रही। उन्होंने कोचिंग पर ज्यादा निर्भर होने के बजाय खुद से पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनका मानना है कि सही रणनीति और नियमित अभ्यास से कोई भी सफलता पा सकता है।
तैयारी के दौरान अनन्या ने पिछले सालों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करने और नियमित रिवीजन पर खास ध्यान दिया। उनके अनुसार, यही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे अहम मंत्र है। अनन्या ने बताया कि सामान्य दिनों में वह करीब 6 घंटे पढ़ाई करती थीं, लेकिन परीक्षा नजदीक आने पर यह समय बढ़ाकर 8 घंटे तक कर देती थीं। आगे की योजना के बारे में अनन्या ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य UPSC सिविल सेवा परीक्षा है। वह इसी दिशा में आगे बढ़कर देश सेवा करना चाहती हैं।
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