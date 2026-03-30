कौन हैं अनन्या त्रिवेदी जिन्होंने पहले प्रयास में हासिल किया दूसरा स्थान, बताया सफलता का मंत्र

तैयारी के दौरान अनन्या ने पिछले सालों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करने और नियमित रिवीजन पर खास ध्यान दिया। उनके अनुसार, यही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे अहम मंत्र है। अनन्या ने बताया कि सामान्य दिनों में वह करीब 6 घंटे पढ़ाई करती थीं, लेकिन परीक्षा नजदीक आने पर यह समय बढ़ाकर 8 घंटे तक कर देती थीं। आगे की योजना के बारे में अनन्या ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य UPSC सिविल सेवा परीक्षा है। वह इसी दिशा में आगे बढ़कर देश सेवा करना चाहती हैं।