CG Weather Update: भारी से अतिभारी बारिश की भविष्यवाणी गलत! खंड वर्षा से बढ़ी उमस, चल रहे AC, कूलर

सावन में लोगों को उम्मीद थी कि जोरदार बारिश होगी लेकिन अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। अब भादो से आस है। पिछले पखवाडे़ भर से बारिश नहीं होने से जिले के किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ गई है। हालांकि नहर के आसपास सिचाई हो रही है, लेकिन टेल एरिया में पानी नहीं पहुंचने व अकलतरा क्षेत्र के कई जगह नहर का पानी नहीं पहुंचने से वहां किसान खासे परेशान हैं। खेतों में दरारें पड़ने से फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। खेत पूरी तरह सूखे हैं, जिसके चलते अभी तक न तो बियासी हुई है और न ही रोपा। ऐसे में अगर दो-चार दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो पैदावार पर खासा प्रभाव पड़ेगा।