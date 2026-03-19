Chhattisgarh Train Cancelled: अप्रैल में रेल यात्रियों को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ रूट की 14 ट्रेनें रहेंगी रद्द, देंखें शेड्यूल

Chhattisgarh Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाएं अप्रैल महीने में प्रभावित रहने वाली हैं। रेलवे प्रशासन ने 5 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग तिथियों पर कुल 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिससे प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों के यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।