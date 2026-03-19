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Chhattisgarh Train Cancelled: अप्रैल में रेल यात्रियों को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ रूट की 14 ट्रेनें रहेंगी रद्द, देंखें शेड्यूल

Passenger Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें 5 से 24 अप्रैल के बीच रद्द रहेंगी। 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 19, 2026

छत्तीसगढ़ रूट की 14 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ रूट की 14 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाएं अप्रैल महीने में प्रभावित रहने वाली हैं। रेलवे प्रशासन ने 5 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग तिथियों पर कुल 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिससे प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों के यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

इन ट्रेनों में से कई का संचालन बिलासपुर और रायपुर रूट से होता है, जबकि कुछ ट्रेनें गोंदिया मंडल से होकर गुजरती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के यात्रियों की आवाजाही पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

Passenger Train Cancelled: मरम्मत कार्य के चलते लिया गया फैसला

रेलवे के अनुसार, गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मरम्मत और ट्रैक अपग्रेडेशन का कार्य किया जाना है। इस दौरान अप मेन लाइन नंबर 5 पर करीब 20 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। सुरक्षा और कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में ट्रेनों का संचालन संभव नहीं होगा, इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से रद्द किया गया है।

यात्रियों को होगी परेशानी, विकल्प तलाशने की जरूरत

ट्रेनों के रद्द होने से लंबी दूरी के यात्रियों के सामने यात्रा की योजना बदलने की चुनौती खड़ी हो गई है। विशेषकर वे यात्री जो पहले से टिकट बुक कर चुके हैं, उन्हें अब वैकल्पिक ट्रेनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। रेलवे द्वारा यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य करें।

Passenger Train Cancelled: रखरखाव कार्य और रेल संचालन पर असर

भारतीय रेलवे समय-समय पर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के रखरखाव के लिए ब्लॉक लेता है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि ऐसे कार्यों के दौरान ट्रेन सेवाओं पर अस्थायी असर पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यह सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी होता है।

छत्तीसगढ़, खासकर बिलासपुर-रायपुर रेल कॉरिडोर, देश के प्रमुख रेल मार्गों में से एक है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में किसी भी तकनीकी कार्य का असर व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि रेलवे प्रशासन पहले से सूचना जारी कर यात्रियों को सतर्क करता है, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बदल सकें।

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Updated on:

19 Mar 2026 09:23 am

Published on:

19 Mar 2026 09:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Train Cancelled: अप्रैल में रेल यात्रियों को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ रूट की 14 ट्रेनें रहेंगी रद्द, देंखें शेड्यूल

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