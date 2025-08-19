CG News: नागपुर में 1700 फिडे रेटिंग प्रतियोगिता, 600 खिलाड़ियों को पछाड़कर चैंपियन बने छत्तीसगढ़ के आनंद

CG News: 5वें नागपुर बिलो 1700 फिडे रेटिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के आनंद राय ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी जीतने का गौरव हासिल किया है। नागपुर में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता आनंद ने देशभर के 600 खिलाडिय़ों को पछाड़कर विजेता बनने की उपलब्धि हासिल की है। आनंद सर्वाधिक 8 अंक हासिल किए।
उसे विजेता बनने पर ट्रॉफी के साथ 50 हजार रुपए नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। चैंपियन बनने पर आनंद को टीम चेस सिटी रायपुर वं छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के पदाधिकारी, कोच ने बधाई दी है।
अंडर-19 बालक: मयंक सोनारे, आठवां स्थान
दीपक साहू-नौवां स्थान
शिवांश शुक्ला- सर्वश्रेष्ठ अनरेटेड अंडर-17
सास्त्री पीएल- सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ 60
आयुष दत्ता- सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 वर्ग
यश सिंह- सर्वश्रेष्ठ अंडर-17 वर्ग
बोटुकु पूजन- सर्वश्रेष्ठ अंडर-17 वर्ग
आदित्य जैन- सर्वश्रेष्ठ अंडर-17 वर्ग
ईशान सैनी- सर्वश्रेष्ठ अंडर-15 वर्ग
विवान रॉय-सर्वश्रेष्ठ अंडर-15 वर्ग
शिल्प कुमार घोड़ेश्वर- सर्वश्रेष्ठ अंडर-11 वर्ग ट्रॉफी
अंडर-09 बालिका: अनिका रेड्डी गोलूगुरी सर्वश्रेष्ठ
अंडर-09 बालिका: आमंदी साई सर्वश्रेष्ठ