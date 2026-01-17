गतका खेल में रायपुर में उतरेंगे देशभर के 230 खिलाड़ी, 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आज से

गतका खेल पंजाब का एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट व आत्म रक्षा की कला है, जिसमें तलवार, ढाल, लाठी (जिसे गतका कहते हैं) का इस्तेमाल होता है। प्राचीन समय में ये आत्मरक्षा हेतु सिखों के गुरुओं द्वारा इसे उपयोग में लाया जाता था, जो अब मार्शल आर्ट खेलों में भी तब्दील हो गया। वर्तमान में यह खेल संपूर्ण भारत में प्रचलित हो चला है तथा खेलों के साथ-साथ आत्मरक्षा हेतु भी इसका प्रयोग होने लगा है। इसमें सोटी डंडा वह फरवरी दल व अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस खेल को खेलते समय शरीर को चोट ना लगे, यह इसके लिए सुरक्षात्मक उपकरण भी पहने जाते हैं।