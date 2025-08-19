Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: 4 कंपनियां अधिक दाम पर बेच रही थीं दवाएं, कार्रवाई के लिए दिल्ली को लिखा पत्र

CG News: टीम ने 10 फर्मों में निरीक्षण कर 4 दवाइयों इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी4017ए व इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी 40155 निर्माता सैमसन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड सोलन ओवररेट बेच रहा था।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 19, 2025

CG News: 4 कंपनियां अधिक दाम पर बेच रही थीं दवाएं, कार्रवाई के लिए दिल्ली को लिखा पत्र
फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई (Photo Patrika)

CG News: फूड एंड ड्रग विभाग ने निर्धारित से ज्यादा दाम पर दवा बेचने पर चार मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। नशीली टैबलेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। टीम ने 10 फर्मों में निरीक्षण कर 4 दवाइयों इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी4017ए व इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी 40155 निर्माता सैमसन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड सोलन ओवररेट बेच रहा था।

वेरजिम 50 टेबलेट बैच नंबर 1बी1-413 टिकोमा फार्मासिया जिला मोहाली, इट्राहील 200 टेबलेट बैच नंबर एसवीसी-1261 शीन फार्मास्यूटिकल जालंधर तय दाम से अधिक मूल्य पर दवा बेची जा रही थी। दवा फंगस व बैक्टीरियाजनित रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। कोरिया जिले के पटना में मांजा मोड़ कुडेली के पास घेराबंदी कर एक आरोपी के कब्जे से 15 स्ट्रिप 120 नग स्पासमों प्रोक्सीवोन पल्स कैप्सूल बरामद किया गया।

ये भी पढ़ें

बिना लाइसेंस बेच रहे थे 14 प्रकार की दवाएं, विभाग ने कृषि केंद्र पर जड़ा ताला
राजनंदगांव
कृषि केंद्र को किया गया सील (Photo source- Patrika)

163 स्टोर की जांच, छह में मिली अनियमितता

पिछले सप्ताह 163 मेडिकल स्टोर की जांच की गई, जिसमें 6 में अनियमितता मिली। इनमें श्री राम मेडिकल स्टोर्स कांकेर, यदु मेडिकल स्टोर्स नरहरपुर, साहू मेडिकल स्टोर्स चारामा, जैस्मिन मेडिकल पलारी, चंद्राकर मेडिकल सोते खैरागढ़, सद्गुरु मेडिकल स्टोर्स खैरागढ़ शामिल है। निरीक्षण किये गए फर्मों में से कुल 19 फर्मों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं पाया गया।

सभी को एक सप्ताह में सीसीटीवी लगाने को कहा गया। 35 दवाइयों का सैंपल जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण लैब रायपुर भेजा गया है। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में 19 औषधि नमूनों की जांच की गई। इनमें सभी मानक मिले। तंबाकू बेचने वाले 132 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 14 हजार 480 रुपए वसूले गए।

रायपुर

