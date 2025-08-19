CG News: 4 कंपनियां अधिक दाम पर बेच रही थीं दवाएं, कार्रवाई के लिए दिल्ली को लिखा पत्र

CG News: फूड एंड ड्रग विभाग ने निर्धारित से ज्यादा दाम पर दवा बेचने पर चार मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। नशीली टैबलेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। टीम ने 10 फर्मों में निरीक्षण कर 4 दवाइयों इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी4017ए व इटरारेंज टेबलेट बैच नंबर सी 40155 निर्माता सैमसन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड सोलन ओवररेट बेच रहा था।