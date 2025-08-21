मैनेजमेंट कोटे की 80% सीटों पर बाहरी छात्रों का कब्जा… राजस्थान-महाराष्ट्र जैसे राज्यों के स्टूडेंट्स ले रहे एडमिशन, जानें वजह

‘पत्रिका’ की पड़ताल में पता चला है कि इसकी असल वजह कम फीस व प्रदेश के छात्रों का परफार्मेंस यानी नीट स्कोर कम होना है। जिस स्कोर पर प्रदेश में दूसरे राज्यों के छात्रों का प्रवेश हो रहा है, इसी स्कोर पर उनके राज्यों में एडमिशन मुश्किल है। इसलिए ये छात्र छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। ऐसे छात्रों में मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा राज्य शामिल हैं। राजस्थान में निजी कॉलेजों की फीस एक से डेढ़ करोड़ रुपए है। जबकि प्रदेश में सभी मद मिलाकर छात्रों को 65 लाख रुपए फीस देनी होती है।