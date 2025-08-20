Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

MBBS की 150 सीटों में दाखिले शुरू, 2 दिन में 52 छात्र पहुंचे सिम्स

MBBS Admission: सिम्स में इस सत्र में एमबीबीएस की कुल 150 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें राज्य और केंद्रीय कोटे के तहत एडमिशन होना है। डीन डॉ. रमणेश मूर्ति के निर्देशन में प्रवेश प्रक्रिया के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है..

बिलासपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 20, 2025

MBBS Admission
एमबीबीएस की 150 सीटों में दाखिले शुरू ( File Photo patrika )

MBBS Admission: छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया में अब तक दो दिन के भीतर 52 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है। ( CG News) सिम्स में इस सत्र में एमबीबीएस की कुल 150 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें राज्य और केंद्रीय कोटे के तहत एडमिशन होना है। डीन डॉ. रमणेश मूर्ति के निर्देशन में प्रवेश प्रक्रिया के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

MBBS Admission: अब तक 52 छात्रों ने प्रवेश लिया

यह टीम सिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठकर प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर रही है। प्रवेश से पहले छात्रों एवं उनके अभिभावकों से एंटी रैगिंग, बॉन्ड सहित अन्य शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा कराए जा रहे हैं। प्रवेश के पहले दिन 23 और दूसरे दिन 29 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया। इस प्रकार कुल 52 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। वहीं अब तक 84 से अधिक छात्रों ने रिपोर्टिंग की है, जिनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडमिशन की संया और बढ़ जाएगी।

छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क

सिम्स प्रशासन ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 23 अगस्त तक चलेगी। इस अवधि में राज्य और केंद्रीय दोनों कोटे से चयनित छात्रों को दस्तावेजों की जांच के उपरांत सीटें आवंटित की जाएंगी। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि किसी भी छात्र-छात्रा को असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरे जिलों से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए प्रबंधन ने हेल्प डेस्क भी बनाया है।

Published on:

20 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / MBBS की 150 सीटों में दाखिले शुरू, 2 दिन में 52 छात्र पहुंचे सिम्स

