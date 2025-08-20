MBBS की 150 सीटों में दाखिले शुरू, 2 दिन में 52 छात्र पहुंचे सिम्स

यह टीम सिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठकर प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर रही है। प्रवेश से पहले छात्रों एवं उनके अभिभावकों से एंटी रैगिंग, बॉन्ड सहित अन्य शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा कराए जा रहे हैं। प्रवेश के पहले दिन 23 और दूसरे दिन 29 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया। इस प्रकार कुल 52 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। वहीं अब तक 84 से अधिक छात्रों ने रिपोर्टिंग की है, जिनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडमिशन की संया और बढ़ जाएगी।