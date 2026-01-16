CG Rape Case: 9 साल की बालिका से दुष्कर्म, आरोपी 65 साल का बुजुर्ग गया जेल

प्रतीकात्मक तस्वीर
CG Rape Case: रायपुर सिविल लाइन इलाके में 9 साल की बालिका से दुष्कर्म हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी 65 साल का बुजुर्ग है। आरोपी अपने मोहल्ले की 9 साल की बालिका को चाकलेट देने के बहाने के बुलाता था।
इसके बाद अश्लील हरकतें करता था। 5 दिन तक बालिका से इसी तरह की हरकतें करता रहा। बालिका को दर्द होने पर परिजनों का ध्यान गया। उन्होंने बालिका से पूछताछ की। इसके बाद सिविल लाइन थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बुजुर्ग को हिरासत में लिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया।
