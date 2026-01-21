CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यहां खुलेगा हाई-प्रोफाइल एजुकेशन कैंपस

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाला बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित की जाएगी। यह लीज एकमुश्त 90 वर्षों के लिए दी जाएगी।