शहादत को सलाम

रायपुर

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यहां खुलेगा हाई-प्रोफाइल एजुकेशन कैंपस

CG Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद ने SVKM को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने की मंजूरी दी है, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

साय कैबिनेट (photo source- Patrika)

साय कैबिनेट (photo source- Patrika)

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाला बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित की जाएगी। यह लीज एकमुश्त 90 वर्षों के लिए दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नवा रायपुर को शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। SVKM देश की जानी-मानी शिक्षण संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और वर्तमान में देशभर में 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है।

कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की आधुनिक शिक्षा अपने ही राज्य में उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही प्रबंधन, प्रोफेशनल और अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि नवा रायपुर को न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि शैक्षणिक हब के रूप में भी विकसित किया जाए, ताकि युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी न हो और राज्य में ही प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिल सके।

— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।

— मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा।

CG Cabinet Meeting: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे।

राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा।

— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।

