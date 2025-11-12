CG News: पक्षी संरक्षण की दिशा में एक नई पहचान, पाटन में मेहमान परिंदों का संसार, हर साल आते है सैकड़ों प्रवासी पक्षी

CG News: @ हेमंत कपूर। राजधानी रायपुर से सटे दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में पक्षी संरक्षण की दिशा में एक नई पहचान बनाई है। यहां के बेलौदी, चीचा, अचानकपुर बांध, सांतरा, सेमरी, रूही और पाहंदा झील जैसे वेटलैंड हर साल सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का घर बनते हैं। स्थानीय समुदायों और बुजुर्गों ने पीढ़ियों से इन पक्षियों और उनके आवासों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण सर्दियों के मौसम में पाटन का इलाका मेहमान परिंदों के संसार में तब्दील हो जाता है।