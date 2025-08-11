Raipur News: किनारे बैठा युवक तालाब में गिरा, इधर नहाने के दौरान हुआ हादसा

Raipur News: शहर में दो अलग-अलग तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। पहला मामला विधानसभा के सड्ढू का है। छठ तालाब के पास सुबह करीब 10.30 बजे वीरू धीवर (32) बैठा था। इस दौरान वह तालाब में गिर गया। इससे वह डूब गया। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक मजदूरी करता था।