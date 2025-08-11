11 अगस्त 2025,

सोमवार

रायपुर

Raipur News: किनारे बैठा युवक तालाब में गिरा, इधर नहाने के दौरान हुआ हादसा

Raipur News: मरीन ड्राइव में तेलीबांधा तालाब में नहाते समय हनी मानिकपुरी (24) डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। हनी मूलत: बालोद का रहने वाला था। रायपुर में एक निजी कंपनी में काम करता था।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

Raipur News: किनारे बैठा युवक तालाब में गिरा, इधर नहाने के दौरान हुआ हादसा
तेलीबांधा व सड्ढू तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत (Photo Patrika )

Raipur News: शहर में दो अलग-अलग तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। पहला मामला विधानसभा के सड्ढू का है। छठ तालाब के पास सुबह करीब 10.30 बजे वीरू धीवर (32) बैठा था। इस दौरान वह तालाब में गिर गया। इससे वह डूब गया। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक मजदूरी करता था।

इसी तरह मरीन ड्राइव में तेलीबांधा तालाब में नहाते समय हनी मानिकपुरी (24) डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। हनी मूलत: बालोद का रहने वाला था। रायपुर में एक निजी कंपनी में काम करता था। रविवार को वह अपने दो साथियों के साथ मरीन ड्राइव में घूमने पहुंचा था।

इस दौरान दोपहर में उसके दो दोस्त नहाने के लिए तालाब में उतरे। हनी भी नहाने उतरा। वह गहरे पानी में चला गया। इसकी सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। टीम ने हनी को बाहर निकाला। उसकी मौत हो चुकी थी। तेलीबांधा पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।

