Crime News: जनसंपर्क के अपर संचालक से हाथापाई-धमकी, चार अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज

जनसंपर्क कार्यालय में घुसकर अपर संचालक के साथ अभद्रता (Phoro Patrika)
Crime News: नवा रायपुर स्थित जनसंपर्क के संवाद कार्यालय में अपर संचालक से हाथापाई हो गई। इसकी शिकायत पर राखी पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को अपर संचालक संजीव तिवारी अपने ऑफिस में थे। इसी दौरान दो युवक पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद संजीव और युवकों के बीच झूमाझटकी और हाथापाई भी हो गई। कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने बीचबचाव किया। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत संजीव ने राखी थाने में की। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 324-4, 221, 132, 296, 351-2, 3-5, 3-2 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तंबोली ने छत्तीसगढ़ संवाद में हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जनसंपर्क अधिकारी पर हमला और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का ही मामला नहीं हैं, बल्कि पूरे जनसंपर्क विभाग की संस्थागत गरिमा पर सीधा आघात है।
उन्होंने कहा, यदि दोषियों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जनसंपर्क विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
