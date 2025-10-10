Crime News: जनसंपर्क के अपर संचालक से हाथापाई-धमकी, चार अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को अपर संचालक संजीव तिवारी अपने ऑफिस में थे। इसी दौरान दो युवक पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद संजीव और युवकों के बीच झूमाझटकी और हाथापाई भी हो गई। कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने बीचबचाव किया। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत संजीव ने राखी थाने में की। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 324-4, 221, 132, 296, 351-2, 3-5, 3-2 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।