CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Politics: प्रदेश के सभी 41 संगठन जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे। पर्यवेक्षकों ने जिलों में जाकर रायशुमारी की। इस बार पर्यवेक्षकों ने बुद्धिजीवियों से भी राय ली थी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 20, 2025

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

(कांग्रेस)- पत्रिका फाइल फोटो

CG Politics: प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान की 23 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी। जिलाध्यक्षों के चयन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। एआईसीसी ने प्रदेश के सभी 41 संगठन जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे। पर्यवेक्षकों ने जिलों में जाकर रायशुमारी की। इस बार पर्यवेक्षकों ने बुद्धिजीवियों से भी राय ली थी।

सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक-दो को छोड़कर बाकी जिलों में अधिकतम छह नाम का पैनल दिया गया है। अकेले दुर्ग ग्रामीण में निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर को रिपीट करने की अनुशंसा की गई है।

बताया गया कि दुर्ग ग्रामीण में राकेश ठाकुर किसी और ने आवेदन नहीं किए हैं। रायपुर शहर अध्यक्ष पद के सर्वाधिक 28 दावेदार थे। इनमें से 6 का पैनल तैयार हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, और अन्य नेता गुरुवार वार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ बैठक करेंगे।

इसमें पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के नेताओं से जिला अध्यक्षों को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी।

Published on:

20 Oct 2025 09:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

