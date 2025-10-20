CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बताया गया कि दुर्ग ग्रामीण में राकेश ठाकुर किसी और ने आवेदन नहीं किए हैं। रायपुर शहर अध्यक्ष पद के सर्वाधिक 28 दावेदार थे। इनमें से 6 का पैनल तैयार हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, और अन्य नेता गुरुवार वार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ बैठक करेंगे।