CG Crime: थार के बाद अब ट्रक में मिली युवक की लाश, जांच में जुटी पुलिस

ट्रक में मिली युवक की लाश (Photo Patrika)
CG Crime: आमानाका इलाके में अब ट्रक में एक युवक की लाश मिली है। इससे पहले टाटीबंध के एक शोरूम के पास खड़ी थार में अज्ञात शव मिला था। ट्रक में मिली लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक वीर सावरकर नगर का रहने वाला था। राजनांदगांव जाने के लिए निकला था। इसी दौरान ट्रक के केबिन में बैठे-बैठे उसकी मौत हो गई। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आमानाका पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक टाटीबंध-भनपुरी बॉयपास रोड किनारे मंगलवार की रात ट्रक खड़ा मिला। रात करीब 11.30 बजे कुछ लोगों की नजर पड़ी। उसमें ड्राइविंग सीट में एक युवक मृत मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान सिमरनजीत सिंह (24) के रूप में हुई। वह ट्रक लेकर राजनांदगांव जाने निकला था। ट्रक में माल लोड था। उसके ट्रक में नशे की कुछ सामग्री मिली है। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
टाटीबंध में कार शोरूम के पास खड़ी थार में कुछ दिन पहले अज्ञात युवक की लाश मिली थी। अब तक पहचान नहीं हो पाई है। एक सड़क हादसे में थार क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसे मरम्मत के लिए शोरूम लाया गया था। पिछले कई दिनों से थार खड़ी थी। अचानक उसमें से तेज दुर्गंघ आने लगी। इसके बाद उसमें लाश होने का खुलासा हुआ।
