CG Crime: थार के बाद अब ट्रक में मिली युवक की लाश, जांच में जुटी पुलिस

CG Crime: आमानाका इलाके में अब ट्रक में एक युवक की लाश मिली है। इससे पहले टाटीबंध के एक शोरूम के पास खड़ी थार में अज्ञात शव मिला था। ट्रक में मिली लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक वीर सावरकर नगर का रहने वाला था। राजनांदगांव जाने के लिए निकला था। इसी दौरान ट्रक के केबिन में बैठे-बैठे उसकी मौत हो गई। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आमानाका पुलिस मामले की जांच कर रही है।