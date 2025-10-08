Raipur News: सेंध लेक में वायुसेना 5 नवंबर को दिखाएगी रोमांचक एयर शो, दिशा-निर्देश जारी

Raipur News: नवा रायपुर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम रोमांचक एयर शो दिखाएगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर 5 नवंबर को आयोजित किया गया है। इससे एक दिन पहले 4 नवंबर को वायुसेना टीम द्वारा रिहर्सल किया जाएगा।