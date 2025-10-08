Raipur News: सेंध लेक में वायुसेना 5 नवंबर को दिखाएगी रोमांचक एयर शो, दिशा-निर्देश जारी

वायुसेना 5 नवंबर को दिखाएगी रोमांचक एयर शो (Photo Patrika)
Raipur News: नवा रायपुर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम रोमांचक एयर शो दिखाएगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर 5 नवंबर को आयोजित किया गया है। इससे एक दिन पहले 4 नवंबर को वायुसेना टीम द्वारा रिहर्सल किया जाएगा।
मंगलवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर नम्रता जैन, सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एडीएम उमाशंकर बंदे व एएसपी विवेक शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग