Alert News: मोटापा से बचना है तो गुनगुने पानी में नींबू व शहद मिलाकर लें

0 ताजे फल, सब्जियां व साबुत अनाज नियमित खाएं।

0 रोजाना कम से कम 30 मिनट से लेकर एक घंटा व्यायाम या एक्सरसाइज जरूरी।

0 हार्ट के मरीजों को छोड़कर रोजाना कम से कम चार से पांच लीटर पानी पीना जरूरी।

0 रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। सोने के पहले मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें।

0 योग, ध्यान या अन्य तनाव कम करने वाले तरीकों का उपयोग करें।

स्वास्थ्य विभाग के पांपलेट में नाश्ते, लंच व डिनर ऐसे

0 एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस व दो चम्मच शहद मिलाकर पीएं।

0 बिना दूध व बिना शक्कर की चाय, बिस्कुट के साथ पीना है।

0 पपीता, अमरूद, कम तेल वाला पोहा, भूने चने खाने हैं।

0 अंकुरित मूंग व पतला मठा पीना है।

0 लंच में टमाटर, खीरा, प्याज व मूली का सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं।

0 चावल पसाकर, पतली दाल, हरी भाजी, मौसमी सब्जी, मिक्स ग्रेन वाला आटा व हरी चटनी खाएं।

0 शाम साढ़े 6 बजे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अनानास, अमरूद व पपीता खाएंं।

0 रात 8 बजे दलिया खिचड़ी, सोया बड़ी, लाैकी, टमाटर, बेसन के मठे की कढ़ी खाएं।

टॉपिक एक्सपर्ट

शरीर में ज़्यादा चर्बी होने से कई तरह के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ग्रासनली, ब्रेस्ट, यकृत, पित्ताशय, गुर्दे, आंत्र, अग्नाशय व गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। मोटापे की वजह से बीपी बढ़ता है। इससे किडनी कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हमेशा संतुलित भोजन करें। जंक या फास्ट फूड से दूरी बनाएं रखें। योग व एक्सरसाइ पर भी ध्यान दें। अग्नाशय में इंसुलिन बढ़ने से कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं।

डॉ. युसूफ मेमन, डायरेक्टर संजीवनी कैंसर अस्पताल