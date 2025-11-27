गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

कार्यक्रम में हुए बदलाव से शहर में सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। रायपुर प्रशासन, एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया गया है। कार्केट समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी देर रात तैनाती की रणनीति में जुट गए हैं। गृहमंत्री के आगमन स्थल, ठहरने के स्थान और संभावित कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई है। एयरपोर्ट में रात के समय वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए बैरिकेडिंग, रूट क्लीयरेंस और चेकिंग पॉइंट्स को मजबूत किया जा रहा है।