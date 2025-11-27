Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

Amit Shah in Raipur: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ है। शाह कल नहीं बल्कि आज रात रायपुर पहुंचेंगे। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया गया है..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 27, 2025

amit shah in raipur

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

Amit Shah in Raipur: छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस बीच आज केंद्रीय गृहमंत्री के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। ( CG News ) पहले जहां कल दोपहर में पहुंचने का शेड्यूल तय था, लेकिन खबर आ रही है कि गृहमंत्री आज रात विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को इस बदलाव की आधिकारिक सूचना भेज दी गई है।

Amit Shah in Raipur: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

कार्यक्रम में हुए बदलाव से शहर में सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। रायपुर प्रशासन, एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया गया है। कार्केट समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी देर रात तैनाती की रणनीति में जुट गए हैं। गृहमंत्री के आगमन स्थल, ठहरने के स्थान और संभावित कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई है। एयरपोर्ट में रात के समय वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए बैरिकेडिंग, रूट क्लीयरेंस और चेकिंग पॉइंट्स को मजबूत किया जा रहा है।

ले सकते हैं बैठक

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम का औपचारिक शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि शाह छत्तीसगढ़ में राजनीतिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक बैठकों में शामिल होंगे। इधर गृहमंत्री के आने की सूचना के बाद सभी महत्वपूर्ण स्थानों की जांच तेज कर दी है। होटल, कार्यक्रम स्थल और रूट मैप को सुरक्षा मानकों के आधार पर फिर से जांचा जा रहा है।

गृहमंत्री करेंगे उद्घाटन, पीएम करेंगे समापन

जानकारी के अनुसार डीजीपी कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। अंतिम दिन 30 नवंबर को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे।

Updated on:

27 Nov 2025 06:41 pm

Published on:

27 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

