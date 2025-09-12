Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..

CG News: रायपुर राज्य शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रायपुर से नवा रायपुर अटल नगर आने-जाने के लिए दी जा रही नि:शुल्क बस पास सुविधा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 12, 2025

1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..(photo-[)
1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..(photo-[)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रायपुर से नवा रायपुर अटल नगर आने-जाने के लिए दी जा रही नि:शुल्क बस पास सुविधा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 1 अक्टूबर 2025 से नवनियुक्त शासकीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वित्त विभाग के इस निर्णय का मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने विरोध किया है। साथ ही ज्ञापन सौंपा है।

CG News: वित्त विभाग के निर्णय का विरोध

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पहले नवा रायपुर अटल नगर में निवासरत कर्मचारियों को नि:शुल्क बस पास सुविधा अथवा वाहन भत्ता में से किसी एक का विकल्प चुनने की छूट दी जाती थी। इसी तरह नवा रायपुर में शासकीय आवास अथवा किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को भी रायपुर शहर आने-जाने के लिए नि:शुल्क बस सुविधा या वाहन भत्ता का विकल्प चुनने की पात्रता थी।

ये भी पढ़ें

बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे…
रायपुर
बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे...(photo-patrika)

दावा, सार्वजनिक बसों-ट्रेनों का संचालन सुचारू

राज्य शासन का कहना है कि पिछले 12 वर्ष से रायपुर से नवा रायपुर के लिए सार्वजनिक बसों-ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में विकसित आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध है, ऐसे में नई नियुक्तियों के लिए नि:शुल्क बस पास सुविधा को समाप्त किया जाना उचित समझा गया है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से नई नियुक्तियों वाले किसी भी शासकीय सेवक को नि:शुल्क बस पास की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि पूर्व से यह सुविधा पा रहे कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार इसका लाभ लेते रहेंगे।

वाहन भत्ता प्रतिमाह दो हजार रुपए हो

वित्त विभाग के आदेश से नाराज अधिकारियों-कर्मचारियों ने वित्त सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि दशकों से वाहन भत्ता 100 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक है। वहीं रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने में ही एक दिन में 80 रुपए लगते हैं।

ऐसे में 100 रुपए प्रतिमाह भत्ता से क्या आना-जाना संभव है। शासन को नए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की बस पास सेवा समाप्त करने के पहले वाहन भत्ता प्रतिमाह कम से कम 2000 रुपए किया जाना चाहिए। अन्यथा निशुल्क बस पास की सुविधा नए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को भी दी जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 08:54 am

Published on:

12 Sept 2025 08:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.