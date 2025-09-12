1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रायपुर से नवा रायपुर अटल नगर आने-जाने के लिए दी जा रही नि:शुल्क बस पास सुविधा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 1 अक्टूबर 2025 से नवनियुक्त शासकीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वित्त विभाग के इस निर्णय का मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने विरोध किया है। साथ ही ज्ञापन सौंपा है।