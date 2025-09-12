1 अक्टूबर से बस पास सुविधा बंद करने पर नाराजगी, अधिकारियों-कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रायपुर से नवा रायपुर अटल नगर आने-जाने के लिए दी जा रही नि:शुल्क बस पास सुविधा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 1 अक्टूबर 2025 से नवनियुक्त शासकीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वित्त विभाग के इस निर्णय का मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने विरोध किया है। साथ ही ज्ञापन सौंपा है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पहले नवा रायपुर अटल नगर में निवासरत कर्मचारियों को नि:शुल्क बस पास सुविधा अथवा वाहन भत्ता में से किसी एक का विकल्प चुनने की छूट दी जाती थी। इसी तरह नवा रायपुर में शासकीय आवास अथवा किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को भी रायपुर शहर आने-जाने के लिए नि:शुल्क बस सुविधा या वाहन भत्ता का विकल्प चुनने की पात्रता थी।
राज्य शासन का कहना है कि पिछले 12 वर्ष से रायपुर से नवा रायपुर के लिए सार्वजनिक बसों-ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में विकसित आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध है, ऐसे में नई नियुक्तियों के लिए नि:शुल्क बस पास सुविधा को समाप्त किया जाना उचित समझा गया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से नई नियुक्तियों वाले किसी भी शासकीय सेवक को नि:शुल्क बस पास की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि पूर्व से यह सुविधा पा रहे कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार इसका लाभ लेते रहेंगे।
वित्त विभाग के आदेश से नाराज अधिकारियों-कर्मचारियों ने वित्त सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि दशकों से वाहन भत्ता 100 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक है। वहीं रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने में ही एक दिन में 80 रुपए लगते हैं।
ऐसे में 100 रुपए प्रतिमाह भत्ता से क्या आना-जाना संभव है। शासन को नए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की बस पास सेवा समाप्त करने के पहले वाहन भत्ता प्रतिमाह कम से कम 2000 रुपए किया जाना चाहिए। अन्यथा निशुल्क बस पास की सुविधा नए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को भी दी जाए।