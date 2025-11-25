PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)
PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रस्तावित तीन दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कुछ अधिकारियों ने मनमर्जी शुरू कर दी है।
सुरक्षा के नाम पर फुंडहर से डूमरतराई चौक तक एक्सप्रेस वे से लगी सड़क को भी पक्का और स्थायी निर्माण करके बंद किया जा रहा है। इससे उस मार्ग पर आने-जाने वालों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से रोड को सीमेंट के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर लगाकर भी बंद किया जा सकता है। एक्सप्रेस वे की एक कॉलोनी को एंट्री देने से इसी तरह रोकी गई है।
उल्लेखनीय है कि डूमरतराई जाने के लिए एक मार्ग फ्रूट मार्केट की ओर से है। दूसरा मार्ग डूमरतराई बस्ती से निकलकर एक्सप्रेस वे में जुड़ता है। यह मार्ग बस्ती वालों के अलावा निर्माणाधीन भवनों से जुड़े लोगों का भी मुय मार्ग है, लेकिन इसे पीडब्ल्यूडी ने स्थायी निर्माण करके इसे बंद कर दिया है। इससे लोगों का एक्सप्रेस वे में आना-जाना बंद हो गया है।
एक्सप्रेस वे के किनारे कुछ अवैध प्लॉटिंग भी हुई हैं। प्लॉटिंग करने वालों ने भी अपना रास्ता एक्सप्रेस वे में खोल दिया है। इसको भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खुदाई करके बंद कर दिया है। इससे कुछ आम रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी का फुंडहर चौक में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और फिर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है। इसके चलते सुरक्षा के लिहाज से इसके आसपास के आम रास्तों को बंद किया जा रहा है।
