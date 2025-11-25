PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

एक्सप्रेस वे के किनारे कुछ अवैध प्लॉटिंग भी हुई हैं। प्लॉटिंग करने वालों ने भी अपना रास्ता एक्सप्रेस वे में खोल दिया है। इसको भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खुदाई करके बंद कर दिया है। इससे कुछ आम रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी का फुंडहर चौक में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और फिर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है। इसके चलते सुरक्षा के लिहाज से इसके आसपास के आम रास्तों को बंद किया जा रहा है।