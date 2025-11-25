Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

PM Modi visit CG: नवा रायपुर में प्रस्तावित तीन दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)

PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रस्तावित तीन दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कुछ अधिकारियों ने मनमर्जी शुरू कर दी है।

PM Modi visit CG: फुंडहर–डूमरतराई मार्ग पर पक्का निर्माण शुरू

सुरक्षा के नाम पर फुंडहर से डूमरतराई चौक तक एक्सप्रेस वे से लगी सड़क को भी पक्का और स्थायी निर्माण करके बंद किया जा रहा है। इससे उस मार्ग पर आने-जाने वालों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से रोड को सीमेंट के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर लगाकर भी बंद किया जा सकता है। एक्सप्रेस वे की एक कॉलोनी को एंट्री देने से इसी तरह रोकी गई है।

उल्लेखनीय है कि डूमरतराई जाने के लिए एक मार्ग फ्रूट मार्केट की ओर से है। दूसरा मार्ग डूमरतराई बस्ती से निकलकर एक्सप्रेस वे में जुड़ता है। यह मार्ग बस्ती वालों के अलावा निर्माणाधीन भवनों से जुड़े लोगों का भी मुय मार्ग है, लेकिन इसे पीडब्ल्यूडी ने स्थायी निर्माण करके इसे बंद कर दिया है। इससे लोगों का एक्सप्रेस वे में आना-जाना बंद हो गया है।

अवैध प्लॉटिंग वालों के रास्ते भी बंद

एक्सप्रेस वे के किनारे कुछ अवैध प्लॉटिंग भी हुई हैं। प्लॉटिंग करने वालों ने भी अपना रास्ता एक्सप्रेस वे में खोल दिया है। इसको भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खुदाई करके बंद कर दिया है। इससे कुछ आम रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी का फुंडहर चौक में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और फिर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है। इसके चलते सुरक्षा के लिहाज से इसके आसपास के आम रास्तों को बंद किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कबड्डी वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन

kabbadi world cup
रायपुर

लाल सलाम कहकर दिग्विजय सिंह ने हिड़मा को दी श्रद्धांजलि! BJP ने बताया शर्मनाक कृत्य

Madvi hidma, Digvijay singh
रायपुर

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा…

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद
रायपुर

महंगाई में भी नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी, श्रमिक संघ ने कहा- शिकायत पर भी नहीं होती सुनवाई…

छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं खदान कल्याणकारी श्रमिक संघ ने जताई आपत्ति(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.