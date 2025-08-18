CG News: छत्तीसगढ़ में अब तक 722.0 मिमी औसत वर्षा , इस जिले में हुई सबसे अधिक बारिश

CG News: छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 722.0 मिमी औसत वर्षा रेकॉर्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1140.6 मिमी वर्षा और बेमेतरा जिले में सबसे कम 367.2 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।
रायपुर संभाग के रायपुर जिले में 638.9 मिमी, बलौदाबाजार में 571.3 मिमी, गरियाबंद में 620.0 मिमी, महासमुंद में 581.8 मिमी और धमतरी में 624.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 731.8 मिमी, मुंगेली में 742.7 मिमी, रायगढ़ में 858.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 621.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 908.8 मिमी, सक्ती में 770.8 मिमी, कोरबा में 753.1 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 678.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।
दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 603.5 मिमी, कबीरधाम में 531.2 मिमी, राजनांदगांव में 669.0 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 891.3 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 509.2 मिमी, बालोद में 749.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।
सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 530.9 मिमी, सूरजपुर में 865.8 मिमी, जशपुर में 769.6 मिमी, कोरिया में 820.0 मिमी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 747.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 908.6 मि.मी., कोंडागांव में 618.3 मि.मी., कांकेर में 797.8 मि.मी., नारायणपुर में 812.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 826.3 मि.मी., सुकमा में 642.0 मि.मी., और बीजापुर में 904.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।