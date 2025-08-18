CG News: छत्तीसगढ़ में अब तक 722.0 मिमी औसत वर्षा , इस जिले में हुई सबसे अधिक बारिश

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 530.9 मिमी, सूरजपुर में 865.8 मिमी, जशपुर में 769.6 मिमी, कोरिया में 820.0 मिमी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 747.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 908.6 मि.मी., कोंडागांव में 618.3 मि.मी., कांकेर में 797.8 मि.मी., नारायणपुर में 812.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 826.3 मि.मी., सुकमा में 642.0 मि.मी., और बीजापुर में 904.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।