Bad News: दो माह की बेटी छोड़कर महिला गायब, पुल पर मिली स्कूटी, नदी में कूदने की आशंका

स्वाति पारागांव की रहने वाली है। उनकी शादी करीब साल भर पहले रायपुर के संतोषी नगर निवासी अजय त्रिवेदी से हुई थी। दोनों की दो माह की बेटी है। स्वाति रक्षा बंधन में अपने मायके आई थी। इसके बाद तीजा मनाने के लिए रुकी थी। बताया जाता है कि रविवार को उनके पति व सास-ससुर पारागांव आए थे। इसके बाद रात को सभी रायपुर लौट आए। रात में किसी तरह के वाद-विवाद के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। स्वाति के अचानक गायब होने से उसकी दो माह की बेटी अकेली है। उसकी देखभाल को लेकर परिजन चिंतित हैं।