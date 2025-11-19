बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल, मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र में की बड़ी घोषणा

भवन के अंतिम सत्र के लिए ग्रुप फोटो खिंचवाने की बारी आई तो हर कोई इस याद को दिलों में संजोने के लिए दौड़ लगा दी। 25 साल के जुड़ाव के कारण भवन की विदाई किसी बेटी की विदाई से कम नहीं थी। पुरानी विधानसभा को मानो पूरे स्नेह और गर्व के साथ विदाई दी गई, जहां नीतियों की बहसें हुईं, निर्णय गढ़े गए और जनता की आकांक्षाएं आकार पाईं। विधानसभा के विशेष सत्र में किसी ने संसदीय परंपराओं की याद ताजा की, तो किसी ने 25 वर्ष के उन कीर्तिमान को याद किया, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा को देश की सभी विधानसभाओं से अलग बनाता है।