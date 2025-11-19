बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल, मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र में की बड़ी घोषणा

विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)
CG News: प्रदेश सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के दौरान हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अब 100 की जगह 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। पत्रिका ने 10 नवंबर को ही हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की खबर प्रकाशित की थी। मुख्यमंत्री ने नई बिजली योजना की घोषणा की है। अब प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है, शेषञ्चपेज०८
उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। यह योजना एक दिसंबर से लागू हो जाएगी।
हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट करने की सरकार के घोषणा को आम उपभोक्ताओं की नाराजगी कम करने के प्रयास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर 100 यूनिट करने के मामले को कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दलों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया था। प्रदेशभर में विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे है। आम लोगों में भी भारी नाराजगी है। ऐसे में सरकार बैकफुट पर थी। अब 200 यूनिट में राहत देकर नाराजगी दूर करने वाला कदम उठाया है।
नई बिजली योजना के अंतर्गत 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन को विशेष सत्र के जरिए भावुक विदाई दी गई। इसके साथ ही मंगलवार का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। पुराने विधानसभा भवन के विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के विधायक अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए 25 वर्षों की संसदीय यात्रा के गौरवपूर्ण पलों को याद किया। यह सत्र केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि भावनाओं से भरा एक ऐसा क्षण था, जिसने हर जनप्रतिनिधि की संवेदनाओं को छुआ। विधायकों के साथ भवन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों में भी गजब का उत्साह दिखा।
भवन के अंतिम सत्र के लिए ग्रुप फोटो खिंचवाने की बारी आई तो हर कोई इस याद को दिलों में संजोने के लिए दौड़ लगा दी। 25 साल के जुड़ाव के कारण भवन की विदाई किसी बेटी की विदाई से कम नहीं थी। पुरानी विधानसभा को मानो पूरे स्नेह और गर्व के साथ विदाई दी गई, जहां नीतियों की बहसें हुईं, निर्णय गढ़े गए और जनता की आकांक्षाएं आकार पाईं। विधानसभा के विशेष सत्र में किसी ने संसदीय परंपराओं की याद ताजा की, तो किसी ने 25 वर्ष के उन कीर्तिमान को याद किया, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा को देश की सभी विधानसभाओं से अलग बनाता है।
अब विधानसभा का अगला अध्याय नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में लिखा जाएगा। यह केवल भवन परिवर्तन नहीं, बल्कि नए संकल्पों का आरंभ है, जहां आने वाले वर्षों में विकास, जनसेवा और लोकतंत्र की नई परंपराएं गढ़ी जाएंगी। भावनाओं के इस संगम में सभी की आंखों में एक ही सपना था, नया भवन, नई दिशा, नया छत्तीसगढ़। शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। 14 दिसंबर को विकसित भारत 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि चार दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी होना बाकी है।
कुल उपभोक्ता
घरेलू निम्न दाब- 65 लाख
उच्च दाब- 4151
गैर घरेलू करीब 5 लाख (कमर्शियल) सभी श्रेणी
कृषि पम्प उपभोक्ता- 8 लाख
वर्तमान में उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलता है। 101 यूनिट से ऊपर प्रतिमाह खर्च होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा।
601 से ज्यादा
8.30 रुपए प्रति यूनिट
