Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

असल में, बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के आदेशों के कारण स्कूलों को एक ही दिन में दो परीक्षाएँ आयोजित करने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों परेशान थे। अब, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बाद ही प्री-बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने कहा कि हमने 24 जनवरी तक प्री-बोर्ड परीक्षाएँ पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, हम एक सप्ताह के स्लॉट में समग्र परिणाम तैयार करेंगे और उन्हें DPI को भेजेंगे।