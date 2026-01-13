13 जनवरी 2026,

रायपुर

Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

Raipur Pre Board Exam: जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि जिले में प्री-बोर्ड एग्जाम 19 से 24 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 13, 2026

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)

Pre-Board Exam: राजधानी रायपुर में प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर लंबे समय से चल रहे कंफ्यूजन को खत्म करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ने प्री-बोर्ड एग्जाम की तारीखें साफ कर दी हैं। जिले में अब प्री-बोर्ड एग्जाम 19 से 24 जनवरी तक होंगे।

Raipur Pre Board Exam: 24 जनवरी तक प्री-बोर्ड परीक्षाएँ पूरी करने के निर्देश

असल में, बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के आदेशों के कारण स्कूलों को एक ही दिन में दो परीक्षाएँ आयोजित करने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों परेशान थे। अब, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बाद ही प्री-बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने कहा कि हमने 24 जनवरी तक प्री-बोर्ड परीक्षाएँ पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, हम एक सप्ताह के स्लॉट में समग्र परिणाम तैयार करेंगे और उन्हें DPI को भेजेंगे।

हमारा प्लान है कि यह काम 30 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसलिए, हमने टीचर्स को कहा है कि वे एग्जाम वाले दिन ही सब्जेक्ट के पेपर चेक करें। हालांकि, ऐसा करने की कोई मजबूरी नहीं है। वे अपनी सुविधा के हिसाब से पेपर चेक कर सकते हैं। बस यह पक्का कर लें कि सब कुछ तय तरीके से हो। (Raipur Pre Board Exam)

प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए बड़ गई थी परेशानी

आदेश जारी होने के बाद स्कूलों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। प्रिंसिपल और टीचर इस बात को लेकर परेशान थे कि एक ही दिन में दो एग्जाम कैसे करवाएं। इससे स्टूडेंट्स पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया। इसी बीच, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ने दखल दिया और नई तारीखें अनाउंस कर दीं।

प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से आई थी दिक्कत

Pre-Board Exam: नए साल की वजह से ज़्यादातर स्कूलों में 5 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गए थे। बोर्ड क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम कराने के लिए टीचर (सुपरवाइज़र) दूसरे स्कूलों से आते हैं। इस वजह से पहले से तय समय पर प्री-बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए।

Updated on:

13 Jan 2026 04:24 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:23 pm

