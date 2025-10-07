BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा… छह उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और छह मंत्री बनाए, सूची में 32 पदाधिकारियों के नाम, देखें..

BJP Chhattisgarh: भाजपा ने रायपुर जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने प्रदेश संगठन महामंत्री की सहमति से सूची जारी की। 32 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। ( CG News ) नई कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री, 2 सह कार्यालय मंत्री, 1 मन की बात सह प्रमुख, 1 सह प्रमुख, 2 प्रवक्ता, 1 मीडिया प्रभारी, 3 सह-मीडिया प्रभारी, 1 सोशल मीडिया प्रभारी, 2 सह- सोशल मीडिया प्रभारी तथा 2 आईटी सेल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि नई कार्यकारिणी पार्टी को और सशक्त बनाएगी और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूती से खड़ा करेगी।