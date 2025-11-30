साड़ी खींचकर महिला BLO से मारपीट, गाली-गलौज करते हुए वीडियो बनाने वाले को भी पीटा, देखें

बताया जा रहा है कि महिला बीएलओ से फॉर्म घर तक पहुंचाने की मांग कर रही थी, लेकिन फॉर्म मिलने में देरी होने पर वह आग-बबूला हो गई और अपशब्द बोलते हुए मारपीट करने लगी। वीडियो में महिला द्वारा बीएलओ के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना से स्थानीय लोगों में महिला के बुरे बर्ताव को लेकर गुस्सा है। सभी ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। इधर, बीएलओ के साथ हुई इस घटना को लेकर कर्मचारियों में भी आक्रोश है। वहीं आगे ऐसी घटनाओं को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है।