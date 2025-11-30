Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

साड़ी खींचकर महिला BLO से मारपीट, गाली-गलौज करते हुए वीडियो बनाने वाले को भी पीटा, देखें

Raipur BLO Beaten: रायपुर में महिला BLO के साथ मारपीट हो गई। काली माता वार्ड में एक महिला ने फॉर्म मिलने में देरी होने पर भड़क उठी और मारपीट पर उतारू हो गई..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 30, 2025

BLO marpit news

साड़ी खींचकर महिला BLO से मारपीट का वीडियो वायरल ( Photo - Patrika )

Raipur BLO Beaten: प्रदेश में जारी मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान रायपुर में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से मारपीट का मामला सामने आया है। शहर के काली माता वार्ड में एक महिला ने फॉर्म मिलने में देरी होने पर भड़क उठी और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। ( CG News ) इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं वीडियो बनाने वाले युवक को भी महिला ने दौड़ाकर पीट दिया।

Raipur BLO Beaten: स्थानीय लोगों में आक्रोश

बताया जा रहा है कि महिला बीएलओ से फॉर्म घर तक पहुंचाने की मांग कर रही थी, लेकिन फॉर्म मिलने में देरी होने पर वह आग-बबूला हो गई और अपशब्द बोलते हुए मारपीट करने लगी। वीडियो में महिला द्वारा बीएलओ के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना से स्थानीय लोगों में महिला के बुरे बर्ताव को लेकर गुस्सा है। सभी ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। इधर, बीएलओ के साथ हुई इस घटना को लेकर कर्मचारियों में भी आक्रोश है। वहीं आगे ऐसी घटनाओं को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है।

11 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय-सीमा 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पहले फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर निर्धारित थी। अब नए आदेश के तहत 11 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर सकेंगे। आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। नया शेड्यूल छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होगा।

Published on:

30 Nov 2025 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / साड़ी खींचकर महिला BLO से मारपीट, गाली-गलौज करते हुए वीडियो बनाने वाले को भी पीटा, देखें

