साहस और शौर्य की पहचान! छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, आज आवेदन का आखिरी दिन…

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार(photo-patrika)
CG Bravery Awards 2025: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार उन बालक-बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने किसी विशेष घटना में निःस्वार्थ भाव से किसी का जीवन बचाने या गंभीर क्षति से सुरक्षित रखने का साहसिक कार्य किया हो।
राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले बालक या बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस साहसिक या वीरतापूर्ण घटना के आधार पर आवेदन किया जा रहा है, वह घटना 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच घटित हुई होनी चाहिए।
निर्धारित अवधि और आयु सीमा के बाहर की घटनाओं अथवा आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन का उद्देश्य है कि सही समयावधि में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया जाए।
राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के तहत चयनित बच्चों को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, सम्मान स्वरूप मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान न केवल बच्चों के अदम्य साहस, शौर्य और सूझबूझ की सार्वजनिक सराहना का प्रतीक होगा, बल्कि अन्य बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। शासन का उद्देश्य ऐसे वीर बालकों और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने जोखिम उठाकर मानवता और समाज की रक्षा में अनुकरणीय भूमिका निभाई है।
इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 20 दिसंबर 2025 (आज) तक संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पुरस्कार से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर उपलब्ध है।
