20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

साहस और शौर्य की पहचान! छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, आज आवेदन का आखिरी दिन…

CG Bravery Awards 2025: साहस, शौर्य, वीरता और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 20, 2025

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार(photo-patrika)

CG Bravery Awards 2025: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार उन बालक-बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने किसी विशेष घटना में निःस्वार्थ भाव से किसी का जीवन बचाने या गंभीर क्षति से सुरक्षित रखने का साहसिक कार्य किया हो।

CG Bravery Awards 2025: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे पात्र

राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले बालक या बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस साहसिक या वीरतापूर्ण घटना के आधार पर आवेदन किया जा रहा है, वह घटना 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच घटित हुई होनी चाहिए।

निर्धारित अवधि और आयु सीमा के बाहर की घटनाओं अथवा आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन का उद्देश्य है कि सही समयावधि में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया जाए।

25 हजार रुपये, मेडल और प्रशस्ति पत्र से होगा सम्मान

राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के तहत चयनित बच्चों को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, सम्मान स्वरूप मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान न केवल बच्चों के अदम्य साहस, शौर्य और सूझबूझ की सार्वजनिक सराहना का प्रतीक होगा, बल्कि अन्य बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। शासन का उद्देश्य ऐसे वीर बालकों और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने जोखिम उठाकर मानवता और समाज की रक्षा में अनुकरणीय भूमिका निभाई है।

आज आवेदन की अंतिम तिथि

इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 20 दिसंबर 2025 (आज) तक संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पुरस्कार से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर उपलब्ध है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 03:12 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / साहस और शौर्य की पहचान! छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, आज आवेदन का आखिरी दिन…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की 2026 की आधिकारिक छुट्टी सूची

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा

CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा...(photo-patrika)
रायपुर

CG Investment: बस्तर संभाग में 21 फीसदी तक निवेश होने की संभावना, 43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.