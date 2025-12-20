साहस और शौर्य की पहचान! छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, आज आवेदन का आखिरी दिन…

राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार के तहत चयनित बच्चों को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, सम्मान स्वरूप मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान न केवल बच्चों के अदम्य साहस, शौर्य और सूझबूझ की सार्वजनिक सराहना का प्रतीक होगा, बल्कि अन्य बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। शासन का उद्देश्य ऐसे वीर बालकों और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने जोखिम उठाकर मानवता और समाज की रक्षा में अनुकरणीय भूमिका निभाई है।