Budget 2026: छत्तीसगढ़ में IT या Tax को लेकर 4 बड़े बदलाव, अब आसान होगी रिटर्न फाइलिंग, जानें नए नियम

छत्तीसगढ़ के करदाताओं के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान और तेज़ हो गया है। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे आर्थिक बोझ में राहत मिलेगी। इसके अलावा अब TDS से बचने के लिए अलग से फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। साथ ही, रिवाइज्ड रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे करदाता गलती सुधारकर 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।