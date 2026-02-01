Budget 2026: शराब से लेकर ट्रेडिंग तक महंगाई का झटका, जानिए छत्तीसगढ़ में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट और मोदी सरकार का 15वां आम बजट रहा। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहीं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सस्ता होगा और किन चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा।