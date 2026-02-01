1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Budget 2026: शराब से लेकर ट्रेडिंग तक महंगाई का झटका, जानिए छत्तीसगढ़ में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?

Budget 2026: Budget 2026 का छत्तीसगढ़ पर सीधा असर देखने को मिला है। बजट के बाद राज्य में शराब महंगी हुई है, जबकि मोबाइल, दवाइयां, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर प्रोडक्ट और रोज़मर्रा की कई ज़रूरी चीजें सस्ती हुई हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ में असर (photo source- Patrika)

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ में असर (photo source- Patrika)

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट और मोदी सरकार का 15वां आम बजट रहा। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहीं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सस्ता होगा और किन चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा।

Budget 2026: खेल और युवाओं को राहत

बजट के बाद खेल-कूद से जुड़े सामान सस्ते होंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से बड़ी संख्या में युवा खेलों से जुड़ रहे हैं, इससे खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स अकादमियों को सीधा फायदा मिलेगा। स्कूल-कॉलेज स्तर पर खेल सामग्री की उपलब्धता भी आसान होगी।

हेल्थ सेक्टर: मरीजों को सीधी राहत

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि कैंसर की 17 दवाएं और 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं अब सस्ती होंगी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी सरकारी अस्पतालों और सीमित आय पर निर्भर है, यह फैसला गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

बीड़ी सस्ती, सिगरेट नहीं

बजट के बाद बीड़ी सस्ती हुई है, जबकि सिगरेट की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग में बीड़ी का अधिक चलन है, ऐसे में इसका असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

चमड़ा उद्योग को फायदा

लेदर के जूते और अन्य चमड़े से बने प्रोडक्ट सस्ते होंगे। इससे छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

टेक्नोलॉजी और ईवी सेक्टर को बढ़ावा

मोबाइल फोन

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरियां: बजट के बाद सस्ती होंगी। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है।

ऊर्जा और घरेलू जरूरतें

बायोगैस मिक्स्ड CNG सस्ती होगी
माइक्रोवेव ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे
सोलर से जुड़े उपकरण और कपड़े भी सस्ते होने की उम्मीद है
इसका असर शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों के घरेलू बजट पर पड़ेगा।

बजट के बाद क्या हुआ महंगा?

छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कुछ चीज़ों में बढ़ी कीमतों के लिए भी तैयार रहना होगा—शराब महंगी होगी
स्क्रैप और खनिज महंगे होंगे (जिसका असर उद्योगों पर पड़ सकता है)
Future Option Trading की लागत बढ़ेगी

Budget 2026: छत्तीसगढ़ के लिहाज़ से कुल मिलाकर क्या संकेत?

यह बजट आम आदमी, मरीजों, युवाओं और उपभोक्ताओं को राहत देने वाला नजर आता है, जबकि नशा, सट्टा और खनन जैसे क्षेत्रों में सख्ती के संकेत भी देता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, जहां स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा और रोजगार अहम मुद्दे हैं, यह बजट मिश्रित लेकिन राहत-केंद्रित माना जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 02:51 pm

Published on:

01 Feb 2026 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Budget 2026: शराब से लेकर ट्रेडिंग तक महंगाई का झटका, जानिए छत्तीसगढ़ में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Budget 2026: विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा होगी सस्ती… CG के लोगों को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है खास

Union Budget 2026 (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

Budget 2026: केंद्रीय बजट को लेकर क्या बोले CM साय, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कही ये बड़ी बात

Budget 2026
रायपुर

Budget 2026: केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? वित्तमंत्री ने इन 7 जिलों का रखा ध्यान, देखें बड़े ऐलान

Budget 2026
रायपुर

New Income Tax Act: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, छत्तीसगढ़ के टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा? जानिए

नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

BJP दफ्तर में मंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें और मांगें...

तीन माह के बाद फिर शुरू हुआ सहयोग केंद्र, BJP दफ्तर में मंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें और मांगें...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.