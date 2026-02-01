1 फ़रवरी 2026,

रविवार

रायपुर

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान, बोलीं- महिला सशक्तिकरण को मिली नई रफ्तार

Union Budget 2026: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय बजट 2026-27 को समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बताया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (photo source- Patrika)

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (photo source- Patrika)

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे "लोगों के लिए अच्छा बजट बताया जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मज़बूत नींव रखता है।" राजवाड़े ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

Union Budget 2026: महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित और आरामदायक घर

शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और एंटरप्रेन्योरशिप को बराबर प्राथमिकता देकर, इसने देश में विकास के सभी पहलुओं को नई गति दी है। राजवाड़े ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाओं की तारीफ़ करते हुए कहा कि हर ज़िले में महिला हॉस्टल बनने से स्टूडेंट्स और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक घर मिलेगा, जिससे शिक्षा और रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी और मज़बूत होगी।

महिलाओं का मिलेगा रोजगार

Union Budget 2026: लखपति दीदी प्रोग्राम को बढ़ाने से महिलाओं को रोज़गार से एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने का एक मज़बूत मौका मिलेगा। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सेल्फ़-हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप, स्किल ट्रेनिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने से महिलाओं और युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे। यह बजट सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बीच बैलेंस बनाता है।

राजवाड़े ने कहा कि यूनियन बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के विज़न को पूरा करता है। यह बजट देश को डेवलप्ड इंडिया के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाएगा।

Updated on:

01 Feb 2026 03:14 pm

Published on:

01 Feb 2026 03:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Union Budget 2026: केंद्रीय बजट पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान, बोलीं- महिला सशक्तिकरण को मिली नई रफ्तार
