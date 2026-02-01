Union Budget 2026: केंद्रीय बजट पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान, बोलीं- महिला सशक्तिकरण को मिली नई रफ्तार

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे "लोगों के लिए अच्छा बजट बताया जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मज़बूत नींव रखता है।" राजवाड़े ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।