बसें नहीं होंगी बंद.. दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी, यातायात महासंघ का फैसला

CG News: दिवाली के मौके पर छ्त्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बसें चलाने का फैसला लिया है। बताया कि दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी। इसके अलावा फ्लाइटों की भी नियमित उड़ान जारी रहेंगी..

2 min read

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 20, 2025

raipur Bus stand

दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी बसें ( Photo - Patrika )

CG News: नए बस स्टैण्ड टर्मिनल से दिवाली के दूसरे दिन भी यात्री बसों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या और बुकिंग को देखते हुए विभिन्न शहरों और पड़ोसी राज्यों के लिए बसें रवाना होंगी। ( CG News) त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के अनुसार सीमित संख्या में चलाया जाएगा। अंतरराज्यीय मार्गो पर चलने वाली लंबी दूरी की बसें रायपुर से रवाना होने के बाद अंतिम गंतव्य स्थान पर जाकर थम जाएगी। छ्त्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बसें चलेगी।

CG News: ऑपरेटरों ने जताई सहमति

ऑपरेटरों की बैठक लेने के बाद बसे चलाने पर सहमति जताई है। रायपुर से पुणे, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, अयोध्या, दिल्ली, भोपाल, जबलपुर छिंदवाड़ा, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची और अन्य शहरों के लिए अपने नियमित समय पर बसे जाने के वहां से वापसी होगी। ट्रैवल्स संचालकों को टिकटों की बुकिंग करने के निर्देश दिए गए है। ताकि यात्री सेवा का नियमित संचालन किया जा सकें।

रोजाना 95 से 97 हजार यात्री

बता दें कि सामान्य दिनों में 13000 बसों के जरिए रोजाना 95 से 97 हजार यात्री आवागमन करते है। बुकिंग सेंटर के बंद रहने पर यात्रा करने वाले बसों के ऑनलाइन जानकारी लेने के साथ ही किराया और गंतव्य स्थान की टिकट बुक करवा सकते है। इससे बसों के लिए यात्रियों को भटकना न पड़े। ऑपरेटरों का कहना है कि यात्री घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कराने के साथ ही टाइमिंग, स्टापेज और सीटों की संख्या देख सकते है।

फ्लाइटों की भी नियमित उड़ान

ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाफी) के प्रदेश कोषाध्यक्ष हिरेन्द्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान भी फ्लाइटों का नियमित रूप से संचालन होगा। विमानन कंपनियों द्वारा नियमित रूप से संचालन किया जाता है। टिकटों के लिए वह किसी भी ट्रैवल्स संचालकों से संपर्क करने के साथ ही एयरपोर्ट स्थित काउंटर से टिकटें बुक करवा सकते है। त्योहारों के देखते हुए अधिकांश फ्लाइटों के फुल चलने के कारण किराए में 40 से 55 फीसदी का इजाफा हुआ है।

20 Oct 2025 02:09 pm

Published on: 20 Oct 2025 02:09 pm
Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बसें नहीं होंगी बंद.. दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी, यातायात महासंघ का फैसला

रायपुर

छत्तीसगढ़

