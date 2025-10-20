बसें नहीं होंगी बंद.. दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी, यातायात महासंघ का फैसला

CG News: नए बस स्टैण्ड टर्मिनल से दिवाली के दूसरे दिन भी यात्री बसों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या और बुकिंग को देखते हुए विभिन्न शहरों और पड़ोसी राज्यों के लिए बसें रवाना होंगी। ( CG News) त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के अनुसार सीमित संख्या में चलाया जाएगा। अंतरराज्यीय मार्गो पर चलने वाली लंबी दूरी की बसें रायपुर से रवाना होने के बाद अंतिम गंतव्य स्थान पर जाकर थम जाएगी। छ्त्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बसें चलेगी।